(Βίντεο) Μεγαλώνει η ανησυχία στην Κυψέλη

Πλήρης έλεγχος στατικότητας στα σχολεία, τα δημόσια κτίρια της περιοχής αλλά και των σπιτιών μέσω άμεσης συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων, του ΟΑΣΠ και του ΤΕΕ, με κάλυψη του κόστους από το κράτος ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης.

Η ανησυχία των κατοίκων μεγαλώνει για τα σπίτια που έχουν υποστεί ρωγμές στην περιοχή.