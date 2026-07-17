Μυρτώ της Πάρου: Γενέθλια με χαμόγελα για το κορίτσι που ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά

Μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη χαμόγελα, μπαλόνια και συγκίνηση έζησε η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, το κορίτσι που εδώ και δεκατέσσερα χρόνια δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

Η Μυρτώ γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της, έχοντας δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα και, όπως πάντα, τη μητέρα της, Μαίρη Κοτρώτσου, η οποία δεν έχει πάψει στιγμή να αποτελεί τον βράχο και τον άγρυπνο φρουρό της.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, η Μυρτώ βρίσκεται στο αναπηρικό της αμαξίδιο, περιτριγυρισμένη από πολύχρωμα μπαλόνια και παιδικές μασκότ, ενώ στο πρόσωπό της σχηματίζεται ένα πλατύ χαμόγελο. Σε βίντεο από τη γιορτή φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της, σκορπίζοντας συγκίνηση σε όσους παρακολουθούν τη στιγμή.

«Χρόνια πολλά, Μυρτώ μου», της ευχήθηκε δημόσια η μητέρα της, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από τα γενέθλια της κόρης της.

Ήταν το καλοκαίρι του 2012, όταν οι οικογενειακές διακοπές στην Πάρο μετατράπηκαν σε ανείπωτη τραγωδία. Η Μυρτώ, μόλις 15 ετών τότε, δέχθηκε βίαιη επίθεση στη Χρυσή Ακτή από τον Αχμέτ Βακάς, υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης. Οι βαρύτατοι τραυματισμοί που υπέστη άφησαν τη Μυρτώ με μόνιμη αναπηρία και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από εκείνη την ημέρα, η ίδια και η οικογένειά της ανεβαίνουν έναν ατελείωτο Γολγοθά, με νοσηλείες, θεραπείες και καθημερινές δυσκολίες. Δίπλα της ακούραστη βρίσκεται η μητέρα της, που μάχεται με όλες της τις δυνάμεις για την περίθαλψη, την αξιοπρέπεια και ένα καλύτερο αύριο για το παιδί της.

Και το φετινό χαμόγελο της Μυρτώς, μπροστά στα κεράκια και στα πολύχρωμα μπαλόνια, είναι από μόνο του ένα ακόμη μικρό αλλά πολύτιμο δώρο ζωής.