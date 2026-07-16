«Φόνοι στο Καμπαναριό»- Η θεϊκή κωμωδία επιστρέφει με νέα επεισόδια

H Μυθοπλασία του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ τη νέα σεζόν.

Στο πρόγραμμα προστίθεται η κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», που επιστρέφει με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις γέλιου, καθώς και η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία, για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.