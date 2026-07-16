«Φόνοι στο Καμπαναριό»- Η θεϊκή κωμωδία επιστρέφει με νέα επεισόδια
H Μυθοπλασία του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ τη νέα σεζόν.
Στο πρόγραμμα προστίθεται η κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», που επιστρέφει με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις γέλιου, καθώς και η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία, για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις