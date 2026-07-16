LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

22:15
ALPHA NEWS

«Φόνοι στο Καμπαναριό»- Η θεϊκή κωμωδία επιστρέφει με νέα επεισόδια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 21:15

H Μυθοπλασία του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ τη νέα σεζόν.

Στο πρόγραμμα προστίθεται η  κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», που επιστρέφει με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις γέλιου, καθώς και η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία,  για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης