Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 18 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Λυκόβρυση μετά από μια κινηματογραφική καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες είχαν καταφέρει να εξαπατίσουν μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατη δικογραφία για απάτη και απείθεια.

Το «λάθος» που τους πρόδωσε

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, εκτός υπηρεσίας, παρατήρησε δύο άτομα να βγαίνουν ύποπτα από πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Ειρήνης. Λίγο πιο πέρα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο με ακόμη δύο συνεργούς τους περίμενε με αναμμένη τη μηχανή. Ο αστυνομικός αντέδρασε αμέσως και ειδοποίησε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Η καταδίωξη και η μετωπική σύγκρουση

Συνάδελφοί του της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν γρήγορα το ύποπτο όχημα κοντά σε βενζινάδικο στη Λεωφόρο Ειρήνης. Όταν της έκαναν σήμα να σταματήσει, ο οδηγός πάτησε γκάζι, μπήκε ανάποδα στην οδό Δεξαμενής και άρχισε η καταδίωξη.

Η τρελή πορεία τους σταμάτησε βίαια στη διασταύρωση των οδών Δεξαμενής και Βουλγαροκτόνου. Το όχημα των δραστών καρφώθηκε μετωπικά σε διερχόμενο ΙΧ και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε άλλα δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από θαύμα ο οδηγός του πρώτου οχήματος τραματίστηκε ελαφρά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ανθρωποκυνηγητό και αποκάλυψη της απάτης

Μετά το τροχαίο, οι τέσσερις επιβαίνοντες άνοιξαν τις πόρτες και άρχισαν να τρέχουν στους γύρω δρόμους. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζοί, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 20χρονο και τον 18χρονο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η έρευνα πίσω στην πολυκατοικία αποκάλυψε το μέγεθος της δράσης τους. Οι αρχές εντόπισαν μια 90χρονη γυναίκα, η οποία σοκαρισμένη κατήγγειλε ότι οι νεαροί την είχαν μόλις εξαπατήσει. Προσποιούμενοι τους τεχνικούς, της απέσπασαν 700 ευρώ, ένα χρυσό πεντόλιρο και κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας.