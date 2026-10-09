Σημειωτόν τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας

Με σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησε το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πρωτεύουσας, στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και στο λιμάνι του Πειραιά.

Κηφισός και εθνικές οδοί με μεγάλες καθυστερήσεις

Στον Κηφισό, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, κυρίως από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αθηνών – Κορίνθου, τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου, καθώς και στην Αθηνών – Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά.

Που έχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με σημαντικές καθυστερήσεις κατά διαστήματα.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στις εξής λεωφόρους και οδούς:

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα

Λεωφόρος Κηφισίας, σε άνοδο και κάθοδο

Βασιλίσσης Σοφίας, σε άνοδο και κάθοδο

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λεωφόρος Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι οδηγοί θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία.