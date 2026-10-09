Γορτυνία: «Με κυνηγάνε να με σκοτώσουν οι φίλοι μου»

Τι είπε στον κτηνοτρόφο που τον εντόπισε μετά από 8 ημέρες

Στον ALPHA μιλά ο κτηνοτρόφος που βρήκε τον 50χρονο αγνοούμενο δημοτικό υπάλληλο, γυμνό και εξαντλημένο, σε μπαλκόνι σπιτιού στο Καλονέρι Γορτυνίας.

Αίσιο τέλος είχε η οκταήμερη περιπέτεια του 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου Αλέξη Κούτρου, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός χτες το μεσημέρι, στο Καλονέρι Γορτυνίας.

Ο άνθρωπος που τον βρήκε ήταν ο κτηνοτρόφος Γιώργος Κρατημένος, ο οποίος πήγαινε με τα πρόβατά του στο βουνό, όταν αντίκρισε έναν άνδρα να κάθεται γυμνός σε μια καρέκλα, στο μπαλκόνι ημιτελούς οικοδομής, στην άκρη του χωριού.

Μιλώντας στον ALPHA, περιγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που εντόπισε τον 50χρονο, αλλά και την πρώτη τους συνομιλία.

«Πήγαινα με τα πρόβατα στο βουνό και τον είδα σε ένα σπίτι. Ήταν στο μπαλκόνι, γυμνός, καθόταν σε μια καρέκλα. Πήγα κοντά του και τον ρώτησα: “Είσαι ο Αλέξης;”».

Αυτό που του είπε στη συνέχεια ο αγνοούμενος τον αιφνιδίασε.

«Τον ρώτησα τι κάνεις εδώ; Και μου απάντησε: “Με κυνηγάνε να με σκοτώσουν οι φίλοι μου”», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος, μεταφέροντας όσα του είπε ο 50χρονος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί σε τι αναφερόταν.

Ο Γιώργος Κρατημένος προσπάθησε αμέσως να τον βοηθήσει.

«Τον ρώτησα: “Πεινάς; Διψάς;”. Του έδωσα ψωμάκι και νερό. Ειδοποίησα τις υπηρεσίες και ήρθαν και τον πήραν», περιγράφει στον ALPHA.

Ο 50χρονος ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένος και εξαντλημένος. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας και στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Νοσοκομείο Τρίπολης.

Ο Αλέξης Κούτρος είχε εξαφανιστεί την 1η Οκτωβρίου στην περιοχή της Καρκαλούς, ενώ εργαζόταν σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Γορτυνίας.

Για οκτώ ημέρες αστυνομικοί, πυροσβέστες, διασώστες και εθελοντές τον αναζητούσαν στην ευρύτερη περιοχή, με την οικογένειά του να ζει ώρες αγωνίας.

Η είδηση του εντοπισμού του έφερε τεράστια ανακούφιση στους δικούς του ανθρώπους, ενώ παραμένει άγνωστο πού βρισκόταν και πώς κατάφερε να επιβιώσει όλες αυτές τις ημέρες.