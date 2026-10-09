Τηλεκπαίδευση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την αναστολή λειτουργία του και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το σχολικό συγκρότημα δεν θα λειτουργήσει, καθώ διενεργούνται έλεγχοι για διαρροή αερίου. Μόλις οι έλεγχοι ολοκληρωθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στην δια ζώσης εκπαίδευση