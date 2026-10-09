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Τηλεκπαίδευση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 10:17
Τηλεκπαίδευση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
AP Photo/Damian Dovarganes

Με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την αναστολή λειτουργία του και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Γκράβα σχολεία
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Το σχολικό συγκρότημα δεν θα λειτουργήσει, καθώ διενεργούνται έλεγχοι για διαρροή αερίου.  Μόλις οι έλεγχοι ολοκληρωθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στην δια ζώσης εκπαίδευση

 

 

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