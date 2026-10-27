Σημειωτόν τα αυτοκίνητα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η λεωφόρος Κηφισού συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο καθυστερήσεων, κυρίως στο τμήμα από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο γύρω από τον Πειραιά και τη Δραπετσώνα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε δρόμους προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει καθυστερήσεις.

Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τα βόρεια προάστια

Με αυξημένη ροή οχημάτων κινούνται οι οδηγοί και σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα του οδικού δικτύου στα βόρεια προάστια.

Η κυκλοφορία επιβραδύνεται κατά τόπους στις διαδρομές προς το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος για τις μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές.

Καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Η αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής επηρεάζει τις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές, από τον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας έως τον Πειραιά και τα βόρεια προάστια.