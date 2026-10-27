Λιμάνι Λαυρίου: 43χρονος έκρυβε τα ναρκωτικά σε κρύπτη στο πορτ παγκάζ

Χειροπέδες σε έναν 43χρονο άνδρα πέρασαν οι αρχές στο λιμάνι του Λαυρίου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος εντοπίστηκε να μπαίνει στο λιμάνι οδηγόντας επιβατηγό αυτοκίνητο. Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά τον σταμάτησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επιμελώς κρυμμένη μέσα στο όχημα.

Ο 43χρονος είχε κρύψει στο πορτ παγκάζ, στους θόλους και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, 127 σχεδόν ισοβαρείς πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες είχαν μέσα κοκαϊνη. Μάλιστα η ποσότητα ζύγιζε 18 κιλά και 113 γραμμάρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ο 43χρονος άνδρας είχε κατασκευάσει την κρύπτη στην οποία βρέθηκαν τα ναρκωτικά με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην ανοίγει έυκολα, αλλά με ένα ειδικό κομβίο το οποίο δεν αποτελούσε εξάρτημα του οχήματος, εξ αρχής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Από τα στελέχη Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κατασχέθηκαν:

οι 127 πλαστικές συσκευασίες, με ποσότητα κοκαϊνης βάρους 18 κιλών και 113 γραμμαρίων.

το όχημα του 43χρονου

ένα κινητό τηλέφωνο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Από τις αρχές εκτιμάται ότι το κέρδος που θα αποκόμιζε ο 43χρονος από την διακίνηση της ποσότητας ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας έσπευσε να συγχαρεί τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την επιτυχία της επίχείρησης.