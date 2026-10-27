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Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων μετά από εκτροπή οχήματος στον Πεντάλοφο Ορεστιάδας

Κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 11:03
Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων μετά από εκτροπή οχήματος στον Πεντάλοφο Ορεστιάδας
ΙΝΤΙΜΕ Φωτογραφία αρχείου

Επιχείρηση διάσωσης τριών ατόμων πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Πενταλόφου Ορεστιάδας, έπειτα από εκτροπή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για το συμβάν περίπου στις 09:30 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τριών ατόμων με τη χρήση διασωστικής σειράς. Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες παραδόθηκαν σε πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ φέροντας ελαφρά τραύματα.

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