Διασώθηκαν 43 μετανάστες νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Περίπου 43 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες

Μετά την επιχείρηση, οι περίπου 43 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η μεταφορά τους στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ, ενώ το φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε ανέλαβε τη διάσωση και τη μεταφορά των επιβαινόντων.