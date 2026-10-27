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Διασώθηκαν 43 μετανάστες νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 10:41
Διασώθηκαν 43 μετανάστες νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
PHOTO- INTIME

Περίπου 43 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες 

Μετά την επιχείρηση, οι περίπου 43 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η μεταφορά τους στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ, ενώ το φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε ανέλαβε τη διάσωση και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

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