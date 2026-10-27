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Σεισμός “ταρακούνησε” την Ηγουμενίτσα

Ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 10:56
Σεισμός “ταρακούνησε” την Ηγουμενίτσα
INTIME

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:34 τα ξημερώματα της, κοντά στην Ηγουμενίτσα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Που εντοπίζεται το επίκεντρο 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται έξι χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σεισμός Ηγουμενίτσα Επίκεντρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

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