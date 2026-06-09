Σύλληψη τούρκου ηγετικού στελέχους κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Στη σύλληψη τούρκου υπηκόου ο οποίος αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και για τον οποίο είχε εκδοθεί εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου την 01-05-2026 πραγματοποίησαν οι ειδικές μονάδες του Λιμενικού.

Επιπρόσθετα συνελήφθησαν ακόμα πέντε αλλοδαποί. Συνολικά συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί για παράβαση των νόμων Ν. 3386/05 «Παράνομη είσοδος στη χώρα» όπως τροποποιήθηκε με το νόμο Ν. 5226/25, Ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς και των άρθρων 216 και 217 του Π.Κ. «Πλαστογραφία» και 224 του Π.Κ. «Ψευδής κατάθεση».

Ειδικότερα, στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) έχοντας εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες την οικία του προαναφερόμενου και θέτοντάς τον σε διακριτική παρακολούθηση μετέβησαν μαζί με τα στελέχη της ανωτέρω παραγράφου στον Νέο Κόσμο Αττικής όπου εντόπισαν και συνέλαβαν έξωθεν της οικίας του τον ανωτέρω Τούρκο υπήκοο μαζί με έναν ακόμα υπήκοο Τουρκίας ηλικίας 38 και 27 ετών αντίστοιχα. Κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου προέκυψε ότι εις βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονος στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστή άδεια οδήγησης Βουλγαρικών Αρχών, την οποία δήλωσε ότι είχε προμηθευτεί έναντι του χρηματικού ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500€), καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των ανωτέρω.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 38χρονου στον Νέο Κόσμο Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΠΡΑΤ», κατά την οποία εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί (1 υπήκοος Συρίας και 3 υπήκοοι Τουρκίας), ηλικίας 39, 25, 24 και 29 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, διαφόρων χωρών ,

δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας

μια μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και

πέντε αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Επιπλέον, στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκε ένα κλειδί αυτοκινήτου, με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΠΡΑΤ», εντός του ΙΧ οχήματος εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 1,9 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα, καθώς και το ΙΧ όχημα ως μέσο μεταφοράς. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.