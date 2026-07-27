Σύλληψη 57χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στα χέρια των αρχών έπεσε τα ξημερώματα ένας 57χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος σε περιοχή της Καστοριάς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.

Ο έλεγχος εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις της Τροχαίας για την πρόληψη των επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στον οδηγό επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς και των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για διάστημα 180 ημερών.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα διαβιβαστεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.