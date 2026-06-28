Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, με τον οδηγό του οχήματος να χάνει τη ζωή του.

Το όχημα κάτω απο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε στην κολώνα , τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορέσει να βγεί μέσα απο το φλεγόμενο όχημα.