Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από τροχαίο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, με τον οδηγό του οχήματος να χάνει τη ζωή του.
Το όχημα κάτω απο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε στην κολώνα , τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορέσει να βγεί μέσα απο το φλεγόμενο όχημα.
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