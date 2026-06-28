Το αντάμωμα των Βλάχων

Πλημμύρισε με βλάχικες φορεσιές, μουσικές , και εικόνες που ταξίδεψαν τους κατοίκους των Τρικάλων στην ιστορία των Βλάχων το κέντρο της πόλης.

Με 1.500 χορευτές από δεκάδες συλλόγων Βλάχων από όλη τη χώρα, τα Τρίκαλα φιλοξένησαν το ξεχωριστό 40ο Αντάμωμα Βλάχων. Το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026 σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι ελληνόφωνοι Βλάχοι και αποστολές Βλάχων από πόλεις γειτονικών χωρών (Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Φιέρι) έδωσαν το διαχρονικό στίγμα τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας, από το «διαχρονικό κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού».

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η αναπαράσταση της πορείας των Βλάχων από τα χειμαδιά προς τα ορεινά χωριά τους ενώ συγκίνηση προκάλεσε η αναβίωση των βλάχικων γαμήλιων εθίμων.