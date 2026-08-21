Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρτούγια Λάρισας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με ανανκοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.
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