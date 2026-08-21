Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρτούγια Λάρισας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με ανανκοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.