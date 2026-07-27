Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος στην Πάτρα για πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε χθες το απόγευμα στην Πάτρα ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε παραλιακό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκε ο συλληφθείς, ως προσωρινά υπεύθυνος, να έχει επιτρέψει την κατανάλωση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους, χωρίς να ελέγξει τις ταυτότητές τους.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.