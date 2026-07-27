Ζάκυνθος: Τα πρώτα λιμενικά έργα μετά το 1999

Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999 εξήγγειλε ο υπουργός ναυτιλίας και Αιγαίου Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψη του στο νησί υπογραμμίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος που επιχειρεί πλέον στο νησί, σημειώνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του υγειονομική διακομιδή, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και τουριστών.