Πτώση γυναίκας στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά- Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, στο λιμάνι του Πειραιά.Μία 45χρονη υπήκοος Τσεχίας έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8.

Στο σημείο βρίσκονταν άνδρες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής που έριξαν σωσίβιο στη γυναίκα και κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια από το νερό.

Στη 45χρονη, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Έρευνες για το περιστατικό, διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.