Δύο συλλήψεις για κλοπές σε εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων στη Μύκονο

Συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, δυο υπήκοοι Αλβανίας, επειδή, μετά από έρευνα, προέκυψε, ότι είχαν διαπράξει τέσσερις κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί.

Όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι, αφαιρούσαν εργαλεία, αλλά και ηλεκτρολογικό υλικό. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται στις 37.000 ευρώ.

Οι δράστες, είχαν αφαιρέσει μεταξύ άλλων, επαγγελματικά τρυπάνια, κόφτες, οικοδομικοί τροχοί, καθώς και πλήθος άλλων εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών, για τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.