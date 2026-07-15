Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης.

Μήνυμα από το 112 ήχησε πριν λίγο στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν εθελοντές ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται και δύο ελικόπτερα.