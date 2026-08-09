Συλλήψεις για πυροπροστασία και πυρκαγιά από αμέλεια σε Μαρούσι και Χίο

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο Μαρούσι και στην Χίο, για παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Μαρούσι: Ψησταριά κοντά σε δασική έκταση

Στο Μαρούσι Αττικής συνελήφθη από την ΔΑΕΕ ένας 86χρονος ο οποίος διαπιστώθηκε να κάνει χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική έκταση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μάλιστα, στην περιοχή ίσχυε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα αυστηρούς τους περιορισμούς για δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ο 86χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Χίος: Πυρκαγιά από βενζινοκίνητη αντλία

Στη Χίο, και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Παρπαριάς της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, συνελήφθη ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου στις 13:50, όταν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς προκλήθηκε μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά εντός αγροτεμαχίου.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.