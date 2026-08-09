Red Code σε 7 περιοχές – Σε πλήρη επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε κατάσταση Red Code τίθενται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 περιοχές της χώρας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Σε αυξημένη ετοιμότητα μπαίνει η Πυροσβεστική, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση.

Το Red Code ισχύει για:

Αττική, μαζί με τα Κύθηρα.

Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.

Ολόκληρη την Κρήτη.

Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο.

Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

Όλες τις Κυκλάδες.

Αχαΐα.

Τι σημαίνει το Red Code

Η κατάσταση κινητοποίησης προβλέπει πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Στόχος είναι να υπάρχει ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Αυξάνονται οι εναέριες περιπολίες, ενώ περισσότερες περιπολίες θα πραγματοποιούν Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Στις επικίνδυνες ενέργειες περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να καλέσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Παράλληλα, στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου μπορεί να εφαρμοστεί προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.