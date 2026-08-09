Από την Kate Perry και τον Justin Trudeau μέχρι τους VIP της διπλανής βίλας

Σταρ του Χόλιγουντ και αθλητές παγκόσμιας φήμης, τραγουδιστές και καλλιτέχνες όπως η Zendaya από την Οδύσσεια του “δικού μας” Christopher Nolan απολαμβάνουν την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Η επιλογή τους, διαφήμιση και διαμάντι στο στέμμα του υψηλού τουρισμού που θέλει η χώρα μας. Ένα στέμμα που αποτελείται από χιλιάδες άγνωστους στους πολλους, μα πλουσιότερους από τους σταρ VIP τουρίστες. Επιχειρηματίες με τις παρέες τους και τις οικογένειές τους, σαν αυτούς που υποδέχονται καθημερινά οι διαχειριστές πολυτελών καταλυμάτων στα πιο διάσημα νησιά μας. “Gentlemen αλλά και με τις παραξενιές τους” όπως μας τις περιγράφει στέλεχος τουριστικής επιχείρησης, με μεγάλη εμπειρία.

“Ανεβαίνει η θερμοκρασία, στα ύψη και οι απαιτήσεις”

Είναι οι εκλεκτοί πελάτες κι ας κυκλοφορούν χωρίς να τους αναγνωρίζουν: νοικιάζουν κάθε καλοκαίρι βίλες και επαύλεις, αφήνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε λίγες μέρες, δε λογαριάζουν τίποτα! “Μα τίποτα όμως…” μας εξηγεί property manager and hostess σε νησί-κλειδί για τον λεγόμενο “υψηλό τουρισμό”. Και εξιστορεί- ειδικά για μέρες σαν αυτές με τις υψηλές θερμοκρασίες- κάποιες από τις παράξενες απαιτήσεις τους, σε μια απίθανη τριλογία!

“Θέλω να σκοτώσετε τα τζιτζίκια”

Οι βόρειοι vip ενοικιαστές, αμάθητοι στην ελληνική ζέστη έχουν την τιμητική τους σε αυτή τη λίστα. “Εν μέσω καύσωνα το τηλέφωνο δε σταματά ποτέ να χτυπά, κάθε βίλα κι ένα αίτημα. Και θες να είναι όλοι ικανοποιημένοι, αφού πληρώνουν τετραψήφια ποσά για μια διανυκτέρευση” εξηγεί η διαχειρίστρια πολυτελών καταλυμάτων. “Με κάλεσε βορειοευρωπαίος επισκέπτης στις 21:30. Θέλω να έρθετε εδώ αμέσως- μου είπε- και χωρίς να ρωτήσω καν γιατί, μπήκα στο αμάξι και πήγα στη βίλα. Τους βρήκα να κάθονται οικογενειακώς γύρω από την πισίνα αναστατωμένοι. “Kill ’em now”, σκότωσε τα -μου λέει- και μου δείχνει τον καταπράσινο περιποιημένο κήπο. Αναρωτήθηκα τι τους ενόχλησε, κι η απάντηση ήταν κατηγορηματική: τα τζιτζίκια, σκοτώστε τα τζιτζίκια, τζιτζιτζι… δεν τα αντέχουμε!”. Πήρε λίγα λεπτά να τους καλμάρει η διαχειρίστρια και να τους εξηγήσει πως τα έντομα αυτά αποτελούν τη φυσική μουσική του ελληνικού καλοκαιριού, το soundtrack των διακοπών τους. Έμειναν τελικά και παραπάνω μέρες, μας είπε, ενώ στα σχόλια περιέγραψαν το κατάλυμα ως “μια φυσική όαση στην ζέστη, με τη δική της μουσική!”

“Θέλω πισίνα με παγόβουνο”

Άγγλοι ενοικιαστές το περσινό καλοκαίρι με τους παρατεταμένους καύσωνες κάλεσαν την διαχειρίστρια με μια λαμπρή ιδέα για να κατατροπώσουν τη ζέστη. Ζήτησαν -έτοιμοι να επωμιστούν το κόστος- να έρθει ένα φορτηγό με πάγο και να τον αδειάσει στην ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα της βίλας. Όταν η διαχειρίστρια τους εξήγησε ευγενικά πως θα λιώσει άμεσα, αυτοί επέμειναν. “Έψαχναν παγοπώλη, ήθελαν να δοκιμάσουν, ευτυχώς φύσηξε λιγάκι κι η θαλασσινή αύρα τους δρόσισε αλλιώς θα έπρεπε να βρούμε τρόπο με 45 βαθμούς να φτιάξουμε παγόβουνο στην πισίνα” διηγείται. Και αφήνει για το τέλος την αξεπέραστη ελληνική ψυχή.

“Θέλω πανηγύρι”

Η οικογένεια των ενοικιαστών είχε ελληνική καταγωγή και μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είχαν φύγει πριν πολλές γενιές στην Αμερική. Κάθε καλοκαίρι φρόντιζαν να έρχονται στην πατρίδα για λίγες ημέρες, νοικιάζοντας γειτονικές βίλες. “Όταν όμως χτύπησε το τηλέφωνο μου στις τρεις τη νύχτα δεν περίμενα να ακούσω τέτοιου είδους αίτημα”. Από νωρίς για να δροσιστούν από τον καύσωνα έκαναν πισίνα πάρτι και είχαν περάσει υπέροχα, μας διηγείται η διαχειρίστρια. Ο παππούς της οικογένειας όμως, θέλησε να τους κάνει στις τρεις τα ξημερώματα μια ελληνική έκπληξη: “με τεράστια ευγένεια αλλά επιτακτικά, μου ζήτησε να στείλω τέσσερα ταξί για να μεταφέρουν την οικογένεια ολόκληρη σε όποιο ορεινό χωριό του νησιού είχε πανηγύρι! “Klarino now!” μου είπε. Σε λίγα λεπτά τα 4 ταξί είχαν φτάσει στη βίλα, για την επιστροφή της οικογένειας στις ρίζες! Κι επέστρεψαν αφού είχε βγει ο ήλιος. Αδιαφορώντας για τη ζέστη!