Πυρκαγιά στο Κορωπί Αττικής – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε πριν λίγο και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 11 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Κρωπίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.