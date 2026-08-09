Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00, στην περιοχή Γιαννούλη του Δήμου Σουφλίου.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.