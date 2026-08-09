Πάνω από 10 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν στη Μεσσηνία

Περισσότερα από 10 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο έλεγχος του οχήματος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα, ο οδηγός του οποίου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους για έλεγχο. Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν σε αυτό τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 23, 31 και 20 ετών.Ένας ακόμη αλλοδαπός που επέβαινε στο όχημα τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Στο πορτ-μπαγκάζ του οχήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 10 κιλών και 300 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τέσσερις συλλήψεις – ακόμη τρία άτομα στη δικογραφία

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

Οι ποσότητες φέρεται να μεταφέρονταν κυρίως κατά τις βραδινές ώρες και να διακινούνταν στις περιοχές της Μεσσήνης και της Καλαμάτας, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας εξακριβώθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, η συμμετοχή ακόμη τριών ατόμων: ενός 25χρονου ημεδαπού, ενός 45χρονου αλλοδαπού και μιας 19χρονης ημεδαπής. Η 19χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο 23χρονος αλλοδαπός, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είχαν διαφορετικούς ρόλους, που αφορούσαν τη μεταφορά, την προμήθεια και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ορισμένα από τα μέλη φέρεται, επίσης, να είχαν ρόλο παρατηρητή – «τσιλιαδόρου».

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.