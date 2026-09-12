Συλλήψεις για ναρκωτικά στην Μύκονο

Τα ναρκωτικά και τα χρήματα που βρήκαν οι αστυνομικοί

Τα ναρκωτικά και τα χρήματα που βρήκαν οι αστυνομικοί ΕΛ.ΑΣ

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και απείθεια πέρασαν οι αστυνομικοι στη Μύκονο

Κατασχέθηκαν -26,7- γραμμ. κοκαΐνης, -7,3- γραμμ. ροζ κοκαΐνης, -76- γραμμ. κάνναβης, -8- Extacy, μικροποσότητες MDMA – κεταμίνης, χρήματα κ.α.

Χθες το βράδυ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο να κινείται πεζός, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο έλεγχο αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή, ρίχνοντας στο έδαφος:

Κοκαΐνη βάρους -26,7- γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε -21- συσκευασίες

Ροζ κοκαΐνη βάρους -5,3- γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε -7- συσκευασίες

Μικροποσότητα μεθαμφεταμίνης MDMA

Μικροποσότητα κεταμίνης

-4- ναρκωτικά δισκία EXTASY

Ναρκωτικά και στο σπίτι

Ο δράστης προσήχθη και από τον έλεγχο . Στην έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν:

Κάνναβη ακατέργαστη βάρους -75- γραμμαρίων

Μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης

Ροζ κοκαΐνη βάρους -2- γραμμαρίων

-4- ναρκωτικά δισκία EXTASY

Τα χρηματικά ποσά των -200- ευρώ, -50- δολαρίων ΗΠΑ, και τ -30- λιρών Αγγλίας

-2- κινητά τηλέφωνα

Οι ναρκωτικές ουσίες και όλα τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.