Ανάβυσσος: 4χρονο παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από περιστατικό σε πισίνα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Το παιδί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν μέσα στην πισίνα όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Στις περίπου 16:00 σήμανε συναγερμός στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Βοήθειας για το ανήλικο παιδί.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο ξενοδοχείο.

Οι διασώστες παρέλαβαν το 4χρονο παιδί εν ζωή και ξεκίνησαν την επείγουσα διακομιδή του.

Προορισμός ήταν το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Εκεί το παιδί μεταφέρθηκε για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη στην πισίνα.

Οι συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.