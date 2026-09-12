Φωτιά στην Πάρο – Το σημείο ΄΄μηδέν΄΄

Μάχη με τις φλόγες στις Λεύκες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στις Λεύκες της Πάρου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στην φωτογραφία που παρουσιάζει ο Alpha φαινεται το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς που σύμφωνα με μαρτυρίες όλα ξεκίνησαν όταν ένα τροχοφόρο τύπου ΄΄γουρούνα΄΄ τυλίστηκε στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 13:30 και κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο να περιοριστεί γρήγορα το μέτωπο και να αποτραπεί η εξάπλωσή του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της επιχείρησης είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ασθενείς και δεν ξεπερνούν τα δύο μποφόρ.

Ο αντιδήμαρχος Πάρου Χαρίλαος Γιουτζήδης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της κατάσβεσης.

Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση. Επίγειες δυνάμεις, ελικόπτερα και μέσα του δήμου βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Παράλληλα, αναμένονται επιπλέον εναέρια μέσα από την Αθήνα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει κινητοποιηθεί και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στις Λεύκες.