Ο 19χρονος τσαμπουνάρης της Νάξου κρατά ζωντανή την παράδοση

Είναι μόλις 19 ετών, όμως στα χέρια του κρατά ένα κομμάτι από τη μουσική ιστορία και την παράδοση της Νάξου.

Ο Μάριος Βενιέρης παίζει τσαμπούνα, το χαρακτηριστικό παραδοσιακό όργανο των Κυκλάδων, έχοντας μάθει τα πρώτα του βήματα από τον παππού του, ο οποίος επίσης έπαιζε τσαμπούνα.

Όπως λέει ο ίδιος, από μικρός τον γοήτευσε ο ιδιαίτερος ήχος της, αλλά κυρίως το γεγονός ότι μέσα από αυτήν αισθάνεται πως συνδέεται με τον τόπο, τις ρίζες και την παράδοση της Νάξου.

Η τσαμπούνα κατασκευάζεται από δέρμα κατσικιού και καλάμια, ενώ ο Μάριος έχει δώσει τη δική του προσωπική πινελιά στο όργανό του, σκαλίζοντας επάνω το όνομά του.

Παίζει σε πανηγύρια και τοπικές εκδηλώσεις, όχι όμως επαγγελματικά. Το κάνει γιατί αγαπά αυτή τη μουσική και θέλει να συμβάλει ώστε να συνεχίσει να ακούγεται και στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, ο 19χρονος έχει περάσει ως αξιωματικός στο Λιμενικό Σώμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, χωρίς όμως να αφήνει πίσω την αγάπη του για την παράδοση.

Μέσα από τη συνέντευξή του στον ALPHA, στέλνει και ένα μήνυμα στους συνομηλίκους του: να πλησιάσουν τα παραδοσιακά όργανα, να μάθουν να τα παίζουν και να τα κρατήσουν ζωντανά, ώστε μαζί τους να μη χαθεί ένα πολύτιμο κομμάτι της μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μας.