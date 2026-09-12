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Έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα του

Τραγωδία στη Γόρτυνα Ηρακλείου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/09/2026 16:22
Έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα του
ΙΝΤΙΜΕ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, με θύμα μια 87χρονη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από το αγροτικό φορτηγάκι που οδηγούσε ο 56χρονος γιος της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να κάνει όπισθεν με το όχημά του. Εκείνη τη στιγμή, φέρεται να μην αντιλήφθηκε πως η μητέρα του βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητο.

Το όχημα παρέσυρε την 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ο 56χρονος κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την ηλικιωμένη στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 87χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Το δυστύχημα εξελίχθηκε σε οικογενειακή τραγωδία, καθώς πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο ίδιος ο γιος της άτυχης γυναίκας.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο 56χρονος συνελήφθη και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

 

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