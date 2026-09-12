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Διαγραφή αρχείων, «τακτοποίηση» και κενό ώρας

Για κακούργημα οι γιατροί του Μαζωνάκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/09/2026 15:05

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι τελευταίες κρίσιμες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς βιντεοληπτικό υλικό και ψηφιακά ευρήματα αποκαλύπτουν ένα τεράστιο χρονικό κενό από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο μέχρι την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Οι σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των γιατρών και η αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων συνθέτουν ένα θρίλερ, την ώρα που η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μαζωνάκης πίστα
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