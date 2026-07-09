Έλληνες πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Carlencas, στη Νότια Γαλλία, συμμετέχουν Έλληνες πυροσβέστες, ενισχύοντας τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 21 πυροσβέστες των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με Σύνδεσμο Αξιωματικό.

Η αποστολή τους εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές δυνάμεις αναπτύσσονται προληπτικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οι Έλληνες πυροσβέστες θα παραμείνουν στη Νότια Γαλλία έως τις 15 Ιουλίου 2026, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.