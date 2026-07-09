Σοβαρός τραυματισμός ανήλικου στη Σκάλα Περαίας – Έπεσε από τον μόλο στη θάλασσα

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας ανήλικος το απόγευμα της Τρίτης στη Σκάλα Περαίας, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσε από τον μόλο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, ο νεαρός, ηλικίας περίπου 16 με 17 ετών, βρισκόταν στον μόλο της περιοχής όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον ανασύρουν από το νερό, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός έχει διασωληνωθεί και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια Λιμενική Αρχή, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.