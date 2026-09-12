Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου οδηγού με 188 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ

Ένας 43χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 188 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ. Η μέτρηση έγινε πριν από την είσοδο στον κόμβο της Λαχαναγοράς, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 120 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός κινούνταν δηλαδή με ταχύτητα κατά 68 χλμ./ώρα υψηλότερη από το όριο που ισχύει στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Η παράβαση πριν από τον κόμβο της Λαχαναγοράς

Ο έλεγχος αφορούσε το τμήμα της ΠΑΘΕ στη Θεσσαλονίκη, πριν από την είσοδο στον κόμβο της Λαχαναγοράς. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος οδηγούσε με 188 χλμ./ώρα, ενώ η προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα ορίζεται στα 120 χλμ./ώρα.

Η υπέρβαση του ορίου οδήγησε στη σύλληψή του από τις αρμόδιες αρχές.

Δικογραφία και διαβίβαση στον Εισαγγελέα

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση. Η δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.