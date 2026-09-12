Πανελλαδικές 2027: Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2027, το οποίο έχει ως εξής:

Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 29 Μαΐου, αρχίζουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Η «πρεμιέρα» για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα μπουν πρώτοι στη μάχη των Πανελλαδικών την Παρασκευή 28 Μαΐου, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η συνέχεια θα δοθεί τη Δευτέρα 31 Μαΐου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού. Οι Πανελλαδικές των ΓΕΛ ολοκληρώνονται την Παρασκευή 4 Ιουνίου, με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές ξεκινούν το Σάββατο 29 Μαΐου 2027 με τα Νέα Ελληνικά. Την Τρίτη 1 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 3 έως και τις 12 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως και τις 24 Ιουνίου 2027.

Το ίδιο διάστημα, από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).