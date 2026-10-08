Σέρρες: Εννέα διαρρήξεις σε χωριά εξιχνιάστηκαν

Στην εξιχνίαση εννέα διαρρήξεων σε κατοικίες χωριών των Σερρών προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Οι κλοπές είχαν καταγραφεί στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2025 και, κατά την αστυνομική έρευνα, σε αυτές φέρεται να συμμετείχε ένας άνδρας μαζί με συνεργούς του.

Από τις εννέα περιπτώσεις, στις επτά αφαιρέθηκαν κοσμήματα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 13.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό άνω των 2.500 ευρώ, με βάση όσα δήλωσαν οι παθόντες στις Αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του άνδρα αφορά το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής και πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο στις διαρρήξεις στις Σέρρες

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις διαρρήξεις στις Σέρρες. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί στις 7 Ιανουαρίου 2025 από περιοχή της Θεσσαλονίκης, μία ημέρα πριν από την έναρξη των κλοπών στα χωριά των Σερρών.

Το όχημα εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όταν βρέθηκε, έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αφαιρεθεί στις 8 Ιανουαρίου από περιοχή των Σερρών.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που συνδέονται με την κλοπή του αυτοκινήτου και την αλλαγή των πινακίδων, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τον τρόπο οργάνωσης των διαρρήξεων και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Αναζητούνται οι συνεργοί

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του άνδρα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν εάν τα ίδια πρόσωπα συνδέονται με άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.