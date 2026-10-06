Σέριφος: Η Μαιρούλα επέστρεψε στη θάλασσα

Η νεαρή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, η Μαιρούλα, επέστρεψε στη θάλασσα μετά τη δύσκολη περιπέτειά της.

Είχε βρεθεί τον Αύγουστο στη Σέριφο, εγκλωβισμένη σε πλαστικό τσουβάλι από λουόμενους.

Με τη συνεργασία των διασωστών της, μεταφέρθηκε στη Νάξο, όπου ανέλαβαν τη φροντίδα της μέλη του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.

Ο ακρωτηριασμός και η θεραπεία

Στη Νάξο ξεκίνησαν άμεσα οι εξετάσεις και η θεραπεία της. Η Μαιρούλα χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού πίσω πτερυγίου. Παράλληλα, αποβλήθηκαν από το πεπτικό της σύστημα οι πλαστικές ίνες που είχε καταπιεί.

Η θαλάσσια χελώνα κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Έμαθε να κολυμπά άνετα με τα τρία άκρα και ήταν έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα: την επιστροφή της στο φυσικό της περιβάλλον.

Λίγα λεπτά προσαρμογής πριν χαθεί στο πέλαγος

Η Μαιρούλα επέστρεψε στη θάλασσα παρουσία φίλων και μελών του συλλόγου. Χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά για να προσαρμοστεί ξανά στο νερό.

Η επιστροφή της έγινε υπό την επίβλεψη δύτη. Στη συνέχεια κολύμπησε προς το πέλαγος και χάθηκε από τα μάτια όσων βρίσκονταν εκεί για να τη δουν να επιστρέφει στη φύση.

Η έκκληση για τα άγρια ζώα

Η διάσωση ενός άγριου ζώου χρειάζεται τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση εντοπισμού άγριου ζώου που χρειάζεται βοήθεια, ένα τηλεφώνημα τη στιγμή που εντοπίζεται μπορεί να κινητοποιήσει τη διαδικασία διάσωσης.

Η ομάδα μπορεί να καθοδηγήσει όσους εντοπίσουν ένα ζώο που χρειάζεται βοήθεια, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο κέντρο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Η Μαιρούλα αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους εθελοντές και πολλούς ανθρώπους. Η ευχή είναι και οι υπόλοιπες τέσσερις θαλάσσιες χελώνες που φιλοξενούνται να επιστρέψουν σύντομα υγιείς στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πηγή βίντεο: Naxos island wildlife protection