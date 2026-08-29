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Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Χάλκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/08/2026 18:37
Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Χάλκης
PHOTO/AP -B.K.Banagash

Ασθενής σεισμική δόνηση 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, κατέγραψαν οι σεισμογράφοι, σήμερα στις 15:32, ανοιχτά της Χάλκης.

Όπως έγινε γνωστό, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 393 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 4 χλμ. Δυτικά της Χάλκης.

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