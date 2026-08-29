Με τρακτέρ οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ
Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα, αποφάσισαν να οργανώσουν συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.
Οι αγρότες, μαζί με τα τρακτέρ τους, θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο, το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας.
Η απόφαση πάρθηκε, ενόψει των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, αλλά και με φόντο τις διεκδικήσεις των αγροτών για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.
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