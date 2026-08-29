Κοζάνη: Σύλληψη 5 ατόμων για απάτες με κάρτες Paysafe

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Σιάτιστα, ένας 18χρονος και ένας ανήλικος για υπόθεση απάτης με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες φέρονται να απέσπασαν την προσοχή 56χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος τεχνολογίας και να φωτογράφισαν με κινητό τηλέφωνο τους κωδικούς δύο καρτών Paysafe, συνολικής αξίας εκατό ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό.

Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Εν τω μεταξύ, όπως προέκυψε από έρευνα, οι δυο συλληφθέντες, φέρονται να εμπλέκονται ακόμη σε εννέα παρόμοιες περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε τρεις περιπτώσεις κλοπών.

Οι αστυνομικοί, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τους, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.