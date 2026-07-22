Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς

55 περιπολικά και 5 ομάδες ΔΙ.ΑΣ. βρίσκονται στους δρόμους για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Αττική, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που επικρατεί σήμερα.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, έχει κινητοποιηθεί το διαθέσιμο προσωπικό, με ενισχυμένες περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ο Υμηττός, η Πεντέλη και η Πάρνηθα, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους, ενημερώνουν τους πολίτες για τα μέτρα πυροπροστασίας και εφαρμόζουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας όπου αυτές ισχύουν. Παράλληλα, προβλέπεται η διακοπή ή η εκτροπή της κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ σε περίπτωση προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, οι αστυνομικές δυνάμεις θα συνδράμουν άμεσα στις σχετικές επιχειρήσεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ ομάδες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι δυνάμεις που έχουν διατεθεί

06:00 – 14:00: 54 περιπολικά οχήματα.

14:00 – 22:00: 55 περιπολικά οχήματα και 5 ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

22:00 – 06:00: 55 περιπολικά οχήματα.

Η κατανομή των 55 περιπολικών στην Αττική

Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών: 9

Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής: 22

Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής: 12

Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς: 4

Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής: 8