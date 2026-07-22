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Φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 13:42
Φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Κράνα Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ανωγείων .

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλόκίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

 

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