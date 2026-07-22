Φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
Φωτιά βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Κράνα Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ανωγείων .
Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλόκίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
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