Φωτιά στα Ζωνιανά Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Φωτιά βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Κράνα Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ανωγείων .

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλόκίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.