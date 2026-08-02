ΜΕΤΕΟ: Σταδιακή εξασθένηση των ενισχυμένων ανέμων από τις απογευματινές ώρες

Υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, είναι σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31 Ιουλίου 2026), στη νότια Βοιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στην Αττική.

Οι άνεμοι, έχουν εξασθενήσει, αναφορικά με τις προηγούμενες ημέρες, όπως αναφέρουν νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι άνεμοι, σήμερα, τις μεσημβρινές ώρες, οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τη Δευτέρα και τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα.

ΦΩΤΟ- ΜΕΤΕΟ