Βυθίστηκε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής
Λέμβος με πέντε επιβαίνοντες, βυθίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8/26), στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Οι Ρουμάνοι τουρίστες που επέβαιναν στη μηχανοκίνητη λέμβο, βγήκαν σώοι, κολυμπώντας προς την ακτή.
Η Λιμενική Αρχή στα Νέα Μουδανιά, ενημερώθηκε για το περιστατικό.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
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