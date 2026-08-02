Βυθίστηκε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής

Λέμβος με πέντε επιβαίνοντες, βυθίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8/26), στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Οι Ρουμάνοι τουρίστες που επέβαιναν στη μηχανοκίνητη λέμβο, βγήκαν σώοι, κολυμπώντας προς την ακτή.

Η Λιμενική Αρχή στα Νέα Μουδανιά, ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.