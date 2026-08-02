Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά

Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για συναφή υπόθεση

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου υπό τη συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση εμπρησμού από πρόθεση, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 44 ετών, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρεμμάτων.

Ύστερα από τη διενεργηθείσα προανάκριση και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή.