Βίντεο- ντοκουμέντο- Η σύγκρουση των ελικοπτέρων

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύο ελικόπτερα τύπου BELL, συγκρούστηκαν στον αέρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, το ένα πλήρωμα επικοινώνησε και φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του. Για το δεύτερο πλήρωμα δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των επιβαινόντων.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είχε νοικιάσει τα ελικόπτερα

Το ΠΣ έχει νοικιάσει από την αυστραλιανή McDermott Aviation για την κάλυψη των αναγκών της αεροπυρόσβεσης. Μάλιστα, η συνεργασία αυτή με τις ελληνικές αρχές μετράει ήδη επτά συνεχή έτη (από το 2020 έως και σήμερα, το 2026).

Για την αντιπυρική περίοδο του 2026, η εταιρεία έχει αναπτύξει στην Ελλάδα έναν στόλο από 15 ελικόπτερα συνολικά, ο οποίος περιλαμβάνει: έντεκα ελικόπτερα Bell 214ST («Super Transporter»), τέσσερα ελικόπτερα Bell 214B («Big Lifter»).