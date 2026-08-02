Μάχη με τα μέτωπα σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα- Νέα φωτιά στην Κεφαλονιά

Για άλλη μια νύχτα, οι πυροσβέστες, πάλευαν με τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία, Αττική και Φωκίδα, με μεγάλο αντίπαλο, τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν.

Ωστόσο, πριν από τα μεσάνυχτα, ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλλονιά.

Σε ότι αφορά, στο μεγάλο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις , αλλά και περιουσίες. Στο επίκεντρο των πυροσβεστών, είναι δυο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Σε Αττική και Βοιωτία, ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστών που επιχειρούν, είναι 496, με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 134 οχήματα (Συμπεριλαμβάνονται 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Γαλλία, ισάριθμα οχήματα και πυροσβέστες από τη Ρουμανία).

Από την πλευρά τους οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Από την ανατολή του ηλίου, ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού, τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Επίσης, ενεργό παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8/26), στο Σκάλωμα Φωκίδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, να επιχειρούν στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Ωστόσο, περίπου στις 23:20 το βράδυ του Σαββάτου (1/8/26), εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Κεφαλλονιά και στην περιοχή Πάστρα. Εκεί, επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δώδεκα οχήματα και εθελοντές, ενώ ρίψεις νερού κάνουν δυο αεροσκάφη , αλλά και ένα ελικόπτερο.

Εξαιτίας της φωτιάς, τα ξημερώματα, το 112 έστειλε μηνύματα για την εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα.